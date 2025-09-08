وفاء عامر تعتذر عن الرئاسة الشرفية لمهرجان همسة لهذا السبب

كتب-مصطفى حمزة:

أكدت الفنانة وفاء عامر، أن ارتباطها بتقديم عرض مسرحي، كان السبب في اعتذارها عن قبول منصب الرئيس الشرفي للدورة الثالثة في أحد المهرجانات.

وقامت وفاء عامر، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، بنشر توضيح تحت عنوان "هام جدا"، وكتبت :" كنت قد تشرفت باختيار الأخ والصديق الصحفي فتحي الحصري لي رئيسا شرفيا للدورة الثالثة عشرة لمهرجان همسة والتي تحمل اسم فنان عزيز على قلوبنا جميعا الراحل سامي العدل وقد كان هذا الاختيار منذ عدة شهور، وقد وافقت نظرا لعلاقتي الطيبة والتي تمتد لسنوات طوال برئيس المهرجان الصديق والأخ فتحي الحصري هذا أولا ولمكانة المهرجان الذي يقام تحت مظلة وزارة الثقافة ويحظى بمكانة وسمعة طيبة".

وتابعت: "غير أن الأحداث الأخيرة والتي يعلمها الجميع والتي زادت رئيس المهرجان تمسكا بوجودي وكتب ذلك أكثر من مرة على صفحته وهو ما أسعدني كثيرا غير أني آثرت الاعتذار عن التكليف أولا حتى لا أضع صاحب المهرجان في أي حرج، علما بأنه أخبرني بأنه متمسك بوجودي لأنه يعلم جيدا من أكون".

وأضافت: "أما السبب الثاني فهو ارتباطي في نفس التوقيت بمسرحية من بطولتي تقام في دبي وفي نفس توقيت المهرجان وهذا ما جعله يقبل اعتذاري ويتمنى لي التوفيق مع وعد بالاحتفال الكبير فور عودتي، وهذا للتوضيح حتى لا يظن البعض أنه قد تخلى عني في تلك الظروف وهو الصديق الذي أعلم محبته وصدقه لكل أصدقائه ولكم جميعا".

وطاردت الفنانة وفاء عامر، مؤخرا اتهامات وشائعات، حرصت على نفيها