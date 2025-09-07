سافاس باتساليدس يقدم ورشة النقد والمسرح المعاصر بالمهرجان التجريبي

كتبت- منال الجيوشي

قدم اليوناني سافاس باتساليدس ورشة النقد والمسرح المعاصر، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر في دورته الثانية والثلاثين، وأكد هذا الناقد الكبير أنه سعيد جدا بوجوده في مصر، وأنه منذ سنوات يحرص على التواجد في المهرجان لأنه من عشاقه، وأضاف: أما عن الورشة، فهي تهدف لزيادة الحضور بأدوات وطرق لفهم أدوار المسرح المعاصر، والورشة تتضمن أهم التيارات والعناصر في المسرح الحديث، مثل التعرف على كيفية التعامل مع النصوص الكلاسيكية، وكيف يتعامل في حالته كنص، وكيف نتعامل مع الجسد، وكيف يمكننا التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتطويع التكنولوجيا.

وتابع باتساليدس: لابد من تتبع أثر التيارات الفكرية مثل الحركات النسوية على المسرح، هذا بالإضافة لفكرة الآخر كالمهاجرين وذوي الاحتياجات الخاصة، وأكد قائلاً: “أما عن المتدربين، فهم نشطون للغاية ومشاركون معي في الحوار، ولولا حاجز اللغة لاستطاعوا المشاركة بأنفسهم بدون ترجمة بشكل أكبر، ولكنني سعيد بحجم المشاركة.”

واسترسل موضحاً: “أما فكرة التقنيات الحديثة، فهي تضع المسرح بالفعل تحت ضغط، لكن أرى أنه لن يستمر طويلاً وسيتكيف المسرح مع التغييرات، ويمكنه تطويع التكنولوجيا للعرض، وبالنسبة للمسرح والنقد، فالمسرح في مرحلة إيجاد طريقة للتعامل مع التقنيات الحديثة وتطورها، فمازالت الصورة غير واضحة لأننا مازلنا في مرحلة التغيير، وسنجد بالتأكيد طريقة للتعامل مع الوضع القائم دون الاستسلام له".