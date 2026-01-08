بعد حذف مقابلتها في " The Blind Date Show".. 10 معلومات عن الطفلة ريما

كشف زاهي حواس، عالم المصريات، كواليس فيلمه الوثائقي العالمي الجديد بعنوان "الرجل ذو القبعة" استعدادا لعرضه يوم 10 يناير الجاري.

نشر زاهي حواس عددا من الصور الخاصة بـ بوستر وكواليس الفيلم عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: "يسعدني أن أعلن للعالم، وللمرة الأولى، أن فيلمًا وثائقيًا جديدًا من إنتاج هوليوودي يوثّق حياتي ومسيرتي المهنية تحت عنوان الرجل ذو القبعة، سيحظى بعرضه العالمي الأول، حيث سأتوجّه إلى لوس أنجلوس لحضور العروض برفقة المخرج جيفري روث وأعضاء فريق الإنتاج".

وتابع: "سيُعرض الفيلم يوم 10 يناير على خشبة مسرح ليدو التاريخي في نيوبورت بيتش، في عرضين: الأول في الساعة الثانية ظهرًا، والثاني في الساعة السابعة مساءً. ويتبع كل عرض ندوة نقاشية مُدارة وجلسة توقيع".

وأضاف: "وصرّح المخرج الأمريكي جيفري روث من شركة Playground Productions أن تصوير الفيلم الوثائقي استغرق قرابة عامين، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثّل أول عرض جماهيري للفيلم على مستوى العالم. وأضاف أنه رغم إخراجه العديد من الأفلام الوثائقية عن رؤساء سابقين للولايات المتحدة، إلا أنه يعتبر هذا الفيلم واحدًا من أضخم المشاريع وأهم الإنتاجات التي أنجزتها شركته على الإطلاق".

وأنهى حديثه قائلا: "وينضم هذا الفيلم الأحدث إلى مجموعة مختارة من الأفلام الوثائقية التي تناولت مسيرتي، بعد فيلم (ملك الأهرامات) من إنتاج ناشيونال جيوجرافيك، والفيلم الوثائقي الإيطالي (المصري) من إنتاج شركة Laboratoriorosso".

