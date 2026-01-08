تكريم محمد ثروت في عيد الثقافة 2025

كتبت- منى الموجي:

كرمت وزارة الثقافة المطرب الكبير محمد ثروت، وذلك في احتفالية عيد الثقافة التي أُقيمت بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت شعار "وزارة الثقافة تحتفل بصُنّاع الهوية المصرية"، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة وإسهاماته المؤثرة في إثراء الوجدان المصري والحفاظ على الهوية الثقافية.

وأعرب الفنان الكبير محمد ثروت عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن تكريم الدولة المصرية ووزارة الثقافة يُعد وسام تقدير لمسيرة فنية آمنت بدور الفن في بناء الإنسان وصناعة الوعي، مشددًا على أن الفن سيظل أحد أهم أدوات الحفاظ على الهوية المصرية ووجدانها عبر الأجيال.

عيد الثقافة احتفالية سنوية تقام في الثامن من يناير من كل عام، وتنظمها وزارة الثقافة؛ لتكريم المبدعين والمثقفين والفنانين الذين أثروا الحياة الثقافية وأسهموا في بناء الوعي وترسيخ الهوية الوطنية.