قبل لقاء سويدان.. 3 نجوم أصيبوا بمرض التهاب العصب السابع (صور)

كشفت الفنانة لقاء سويدان لجمهورها ومتابعيها عن إصابتها بمرض التهاب العصب السابع، خلال ظهورها ببرنامجها المعروض على قناة "الشمس".

وقالت لقاء: "بشكر كل الناس اللي سألت عليا في مرضي وبشكر جمهوري على دعائهم لي وتمنياتهم لي بالشفاء، حبيت أظهر الجانب الإنساني من حياتي لجمهوري من غير خجل وفيه ناس قالتلي متطلعيش هوا بالشكل ده لكني أصريت على الظهور".

وتابعت: "الفنان بني آدم بيفرح ويحزن ويتعب وينجح ويفشل، إحنا عندنا مشاكل حياتية ولدينا مشاكل صحية كثيرة".

وأضافت لقاء سويدان: "هناك لحظات مرض وضعف ويأس نمر بها، وأنا أصبت بالعصب السابع بناء على حالة نفسية سيئة وتعرضت لضغط عصبي لفترة طويلة وظهرت ليا حملات تشويه".

كان عدد من نجوم الفن أصيبوا بنفس المرض، أبرزهم: الفنانة الكبيرة صفية العمري، الفنان محمد فؤاد، الفنان الراحل سيد صادق.

ونقدم لكم في هذا التقرير نجوم أعلنوا إصابتهم بالتهاب العصب السابع:

محمد فؤاد

صدمة كبيرة عاشها جمهور ومحبو الفنان محمد فؤاد، بعد ظهوره في خطوبة ابنته بسملة، إذ ظهر وعلامات التعب واضحة على وجهه، ليكشف بعدها إصابته بالتهاب العصب السابع.

صفية العمري

الفنانة صفية العمري أصيبت بـ التهاب العصب السابع منذ سنوات، وسبب لها شللاً مؤقتاً في الجانب الأيسر من وجهها، وهو ما أدى لظهور شائعات عن عمليات تجميل خاطئة، لكنها شفيت منه، وأوضحت أن المرض أثر عليها لكنها تلقت العلاج المناسب.

وسبب لها المرض ارتخاءً في العين وضعفاً بعضلات الوجه وتغيراً في ملامحها.

سيد صادق

أُصيب الفنان الراحل سيد صادق بالتهاب في العصب السابع خلال تصوير مشهد بفيلم "خلي بالك من عقلك" عام 1985.

وصرح الفنان الراحل في عدة لقاءات تليفزيونية سابقة أن الإصابة نتجت عن صفعة قوية تلقاها من الفنانة شريهان أثناء تصوير أحد المشاهد بناءً على تعليمات المخرج، مما أدى لإصابته بخلل في العصب الوجهي.

وتسببت هذه الإصابة في تغيير ملامح وجهه، وهو ما منحه طابعاً خاصاً في أداء أدوار معينة لاحقاً، لكنها أثرت على مسيرته الفنية في سنواته الأخيرة.

اقرأ أيضا:

أدت صلاة العصر داخل القفص.. 10 معلومات عن المذيعة سارة خليفة

ماذا قال فاروق الفيشاوي عن دراسة حفيدته "لينا" للفن؟