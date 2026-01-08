إعلان

روجينا تشيد بدور رامي إمام في تعليم ابنتها بعد زيارته لكواليس "حد أقصى"(صور)

كتب : هاني صابر

09:47 م 08/01/2026
    رامي امام في كواليس مسلسل حد أقصى
    رامي إمام في كواليس مسلسل حد أقصى
    رامي إمام ومايا زكي

أشادت الفنانة روجينا، بدور المخرج رامي إمام في تعليم ابنتها مايا زكي الإخراج، وذلك خلال زيارته لكواليس تصوير مسلسل"حد أقصي" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت روجينا، صورا من كواليس تصوير "حد أقصى" بحضور رامي إمام، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "النهاردة يوم خاص جدا، البداية كانت من سنة أولى بمعهد السينما قسم إخراج، وبعد شهرين من الدراسة تبدأ الرحلة مع المخرج الكبير رامي إمام مدرسة موازية لمعهد سينما.. تعلمت مايا فيها الكثير والكثير فنيا وإنسانيا".

وأَضافت روجينا: "وإن كانت تخرجت منذ سنوات إلا أن اليوم هو لحظة فارقة ومهمة في هذه الرحلة، عندما يحضر الأستاذ والمعلم والأب، ليشهد تلميذته وها هى تقول فى حضوره بثقة تعلمتها منه أكشن، كانت ثقة أب وأم فيكي كبيرة أوي، شكرا رامي إمام".

يذكر أن، روجينا تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل"حد أقصى" من إخراج ابنتها مايا زكي في أول تجربة إخراجية لها، ومن تأليف هشام هلال.

