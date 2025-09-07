وفاء عامر عن إبراهيم شيكا: ساعدته لوجه الله وتعرضت للظلم (12 تصريحا)

كتبت- منى الموجي:

في مداخلة هاتفية مع برنامج "الشفرة" المعروض على قناة الشمس، تحدثت الفنانة وفاء عامر، عن علاقتها بلاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا، في حلقة كانت ضيفتها زوجته هبة التركي.

وفي السطور التالية، ننشر أبرز تصريحات وفاء عامر:

- جمهور "السوشيال ميديا" حاجة وجمهور الشارع حاجة تانية.

- لما جمعت فلوس بتاعة الشقة لإن كنت أرسلت ورقه إلى أمريكا، وعرفت أن أيامه معدودة، وفيه كلام على الواتس بيني وبين هبة، قلتلها هاكون قاسية معاكي المرض انتشر، والدكتور قالي مفيش فايدة.

- عرفت إبراهيم يوم 31 أكتوبر هو اللي دور عليا، كان عارف إني هساعده، ورزق ربنا بعتهولي، على فكرة اوعي تفتكري إني ساعدته جايز هو اللي ساعدني على خطوة لقدام أوصل بيها لربنا، واللي وصلني بيه موجود، قالي أرجوكي إبراهيم شيكا بيدور عليكي.

- أنا كنت زعلانة من نادي الزمالك لكن طلع مش مقيد لأنه ملعبش، وعايزة اسأل سؤال لعب أد إيه في نادي الزمالك، كام ماتش وإدوله فلوس أد إيه.

- رحت بيته الأولاني اللي كانوا مأجرينه بأربعة آلاف جنيه، لقيت الحمام مينفعش يدخله واحد مريض.

- أنا إبراهيم كنت بعزمه في بيتي جبر خاطر.

- بيقولوا عليا فاتحة بيتها ليه للناس، أنا الناس اللي جابولي بيتي وحطوني في مكانة يبقى عندي البيت ده.

- وتعليقا على علاقتها بأشخاص ليس من مستواها الثقافي، حسب تعبير مقدمة البرنامج، قالت "مفيش حاجة اسمها في مستواها الثقافي واجبي اخد بإيد اللي مش من مستوايا الثقافي، لأني كنت بقعد مع ناس أكبر وأعلى مني وبيعلموني أقرا كتاب وأتكلم بالطريقة الفلانية، هل دلوقتي أنا زي من تلاتين سنة فاتوا".

- هاتيلي قرار بيقول متشتغليش عمل عام ومتساعديش حد وأنا مش هساعد، أنا ساعدت لوجه الله، لا أنا عايزة أبقى عضو مجلس شعب ولا عايزة يبقى ليا حاجة اكتر من إني فنانة.

- أنا مش هعمل كده تاني مع شخصيات عامة.

- شيكا كان بيبعتلي رسايل يشتكيلي من إخواته وأهله.

- واختتمت ردا على دعوة مقدمة البرنامج لها لتكون ضيفتها في حلقة جديدة لإتاحة وقت أكبر للحديث: "أخلص الأول قضيتي وانتصر كمواطنة مصرية تعرضت لقلة أدب وظلم لا يرضاه أحد، وأنا واخدة على خاطري".