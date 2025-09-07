كتبت- منى الموجي:

كشفت هبة التركي، زوجة لاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا، عن مساعدة الفنان تامر حسني لزوجها قبل رحيله، مؤكدة أنه لم يعطها مالا في يدها، ولكن كان يدفع بعض تكاليف المستشفى والعلاج.

وتابعت في حوارها مع برنامج الشفرة المعروض على قناة الشمس "تامر حسني مشكورا كان بيدفع في المستشفى مخدتش مبلغ في إيدي ويطلع يكدبني في الكلام ده، ومحمد رمضان إداني 250 ألف جنيه".

وتابعت "تامر حسني بعتله ساعة في المستشفى كان إبراهيم طلبها منه"، موضحة سبب عدم تفكيرها في بيعها "جاتله في آخر أيامه وكانت آخر حاجة معه وماكانش بيقلعها من إيده، تمنها أربعين ألف تقريبا، وهو كان متمسك بيها جدا".

جدير بالذكر أن عدد كبير من المشاهير تعاطفوا مع حالة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا قبل وفاته، ومن بينهم الفنانة وفاء عامر، والفنان تامر حسني، والفنان محمد رمضان.

ورحل لاعب نادي الزمالك السابق إبراهيم شيكا عن عالمنا في أبريل 2025، بعد صراع مع المرض.