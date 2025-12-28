إعلان

بالصور| وصول جثمان داوود عبدالسيد لكنيسة مارمرقس لأداء صلاة الجنازة

كتب : منى الموجي

01:09 م 28/12/2025
    وصول جثمان داوود عبدالسيد لكنيسة مارمرقس (4)
    وصول جثمان داوود عبدالسيد لكنيسة مارمرقس (5)
    وصول جثمان داوود عبدالسيد لكنيسة مارمرقس (3)
    وصول جثمان داوود عبدالسيد لكنيسة مارمرقس (7)
    وصول جثمان داوود عبدالسيد لكنيسة مارمرقس (2)
    وصول جثمان داوود عبدالسيد لكنيسة مارمرقس (9)
    وصول جثمان داوود عبدالسيد لكنيسة مارمرقس (8)
    وصول جثمان داوود عبدالسيد لكنيسة مارمرقس (6)

كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

وصل قبل قليل جثمان المخرج الكبير داوود عبدالسيد، إلى كنيسة مارمرقس بمنطقة مصر الجديدة، لأداء صلاة الجنازة عليه، قبل دفنه في مقابر أسرته.

وشهد محيط الكنيسة تواجد أسرة الراحل، للمشاركة في وداعه الأخير، وخيم الحزن عليهم.

داوود عبدالسيد رحل عن عالمنا أمس السبت 27 ديسمبر، وأعلنت خبر وفاته زوجته الكاتبة كريمة كمال، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: "رحل اليوم أغلى ما عندي زوجي وحبيبي".

داوود عبدالسيد هو أحد أشهر المخرجين في مصر والعالم العربي، قدم للسينما عددًا من الأفلام الهامة، بينها: الصعاليك، الكيت كات، أرض الخوف، أرض الأحلام.

داوود عبدالسيد كنيسة مارمرقس مصر الجديدة

