كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة هنا الزاهد لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت هنا مرتدية فستان أنيق وكانت الجلسة من داخل أحد المصاعد، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت التعليقات: "قمر، ما شاء الله، بحبك، ملكة جمال العالم، ربنا يحميكي، نجمة كبيرة".

وكانت آخر مشاركات هنا الزاهد على شاشة السينما بفيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة.

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك بفيلم "7 Dogs" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

