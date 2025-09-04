كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، عن سبب رفضها المشاركة بأحد الأعمال الفنية، وذلك عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

وكتبت "فريدة": "قرأت حدوتة حلوة أوي، وورق تحفة للسيد المؤلف أمين جمال..والمخرج الكبير..أحمد حسن..شكرا لتفكيركم فيا والسبب مني ..مش قادرة أقول إيه ..ولكن مع الأسف اعتذرت".

وقامت إحدى المعجبات بسؤالها حول السبب وراء اعتذارها، قائلة: "إيه سبب الاعتذار وحشتينا وبنحب نشوفك جدا". وردت عليها فريدة سيف النصر: "مش مناسب لا لسني ولا لتاريخي ولا احترامي لنفسي وليكم".

وكانت آخر مشاركات فريدة سيف النصر الفنية بمسلسل "العتاولة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان عام 2024 وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، هدى الإتربي، تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

