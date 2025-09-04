إعلان

"كل سنة والأمة الإسلامية بخير".. هالة صدقي تهنئ جمهورها بالمولد النبوي

05:36 م الخميس 04 سبتمبر 2025
    هالة صدقي
    هالة صدقي
    هالة صدقي
    هالة صدقي
كتبت- نوران أسامة:

وجهت الفنانة هالة صدقي رسالة تهنئة إلى جمهورها بمناسبة المولد النبوي الشريف، الذي يوافق اليوم الخميس 4 سبتمبر.

ونشرت صدقي عبر حسابها على موقع "إنستجرام" قائلة: "الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة، كل سنة والأمة الإسلامية والعربية وكل البشرية بألف خير".

وأضافت: "وحشتني عروسة المولد، ويارب تكون سنة خير وسلام وسعادة للجميع، كل سنة وانتوا بألف خير".

يُذكر أن هالة صدقي شاركت في السباق الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "إش إش"، الذي عُرض على قناة MBC مصر، وشاركها بطولته: مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، ندا موسى، إدوارد، وعصام السقا، ومن إخراج محمد سامي.

