إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هدى المفتي

شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها صورة جديدة لها مرتدية خلالها إطلالة جريئة، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال "خاصية القصص القصيرة".

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم بإطلالة صيفية أنيقة، ارتدت خلالها فستانًا باللون الأصفر، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ريم البارودي

نشرت الفنانة ريم البارودي، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الفيروزي ومكياج هادئ.

شادي شامل

شارك الفنان شادي شامل، متابعيه صورة جديدة من أحدث ظهور له، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

نانسي عجرم

خضعت الفنانة نانسي عجرم لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بفستان أنيق باللونين الأبيض والأسود، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

رنا سماحة

شاركت الفنانة رنا سماحة، متابعيها صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بمكياج هاديء أبرز ملامحها.

كارينا كابور

شاركت الفنانة الهندية كارينا كابور جمهورها صورًا جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

عنبة

نشر الفنان عنبة، صورة جديدة له أثناء قضاء عطلته الصيفية، وذلك من خلال حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

إيمان العاصي

شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك"، صورة جديدة لها، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها كروب توب وبنطلون جينز مع نظارة شمس.

حكيم

شارك الفنان حكيم، صورة له، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وظهر فيها داخل حمام السباحة، وعلق: "اللحظة الحلوة مش محتاجة كتير، هدوء وابتسامة".