بينهم رانيا يوسف وياسمين صبري وأحمد فهمي.. 20 صورة لنجوم الفن مع حيواناتهم

يحرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظات خاصة من حياتهم اليومية داخل سياراتهم الفاخرة.

ومن بين هؤلاء النجوم، مي عمر، محمد رمضان، رانيا يوسف، رانيا منصور، المخرج محمد سامي، والفنانة المغربية بسمة بوسيل.

وفي هذا الألبوم، يعرض لكم مصراوي 20 صورة تكشف لقطات من حياة النجوم داخل سياراتهم الباهظة التي تجمع بين الفخامة والأناقة.

اقرأ أيضًا:

صور وفيديو.. ياسمين صبري عارضة أزياء في باريس

وفاة عبد العليم زكي رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما

سماح أنور تكشف تفاصيل معاناتها بعد حادث التسعينات: "11 سنة بدون مشي"