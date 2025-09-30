إعلان

مي عمر ورمضان ورانيا يوسف.. 20 صورة النجوم داخل سياراتهم الفاخرة

كتب : سهيلة أسامة

04:48 م 30/09/2025
  عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    رانيا منصور (6)
  • عرض 22 صورة
    رانيا يوسف (2)
  • عرض 22 صورة
    رانيا منصور (4)
  • عرض 22 صورة
    رانيا يوسف (3)
  • عرض 22 صورة
    رانيا يوسف 1
  • عرض 22 صورة
    محمد رمضان
  • عرض 22 صورة
    محمد رمضان[1]
  • عرض 22 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 22 صورة
    محمد سامي (2)
  • عرض 22 صورة
    محمد سامي
  • عرض 22 صورة
    مي عمر (2)
  • عرض 22 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 22 صورة
    مي عمر (3)
  • عرض 22 صورة
    مي عمر
  • عرض 22 صورة
    ياسمين صبري (2)
  • عرض 22 صورة
    ياسمين صبري (3)
  • عرض 22 صورة
    ياسمين صبري (4)
  • عرض 22 صورة
    ياسمين صبري (5)
  • عرض 22 صورة
    ياسمين صبري (6)
  • عرض 22 صورة
    مي عمر (4)
  • عرض 22 صورة
    ياسمين صبري

يحرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظات خاصة من حياتهم اليومية داخل سياراتهم الفاخرة.

ومن بين هؤلاء النجوم، مي عمر، محمد رمضان، رانيا يوسف، رانيا منصور، المخرج محمد سامي، والفنانة المغربية بسمة بوسيل.

وفي هذا الألبوم، يعرض لكم مصراوي 20 صورة تكشف لقطات من حياة النجوم داخل سياراتهم الباهظة التي تجمع بين الفخامة والأناقة.

نجوم الفن مي عمر رمضان رانيا يوسف

