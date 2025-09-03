بالصور.. هدى المفتي تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هدى المفتي أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت هدى صورًا عبر "ستوري" حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" ظهرت مرتدية فستان بألوان زاهية.

يُذكر أن هدى المفتي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "80 باكو".

مسلسل "80 باكو" بطولة انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، إنعام سالوسة، تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس.

