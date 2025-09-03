إعلان

بالصور.. هدى المفتي تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

05:55 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    هدى المفتي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هدى المفتي أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت هدى صورًا عبر "ستوري" حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" ظهرت مرتدية فستان بألوان زاهية.

يُذكر أن هدى المفتي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "80 باكو".

مسلسل "80 باكو" بطولة انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، إنعام سالوسة، تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس.

اقرأ أيضا..

ليلى علوي تنشر صورًا من افتتاح المهرجان الدولي للمسرح التجريبي

روتانا تروج لأغنية محمد رمضان وأحمد ستار "قلبي طاير"

الفنانة هدى المفتي إطلالة هدى المفتي هدى المفتي على إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإيجار القديم.. الإسكان: إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات السكن البديل
تأييد ودعاء.. ماذا قال شيخ الأزهر للرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية؟
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ