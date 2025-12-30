أحدث جلسة تصوير "سيلفي" لـ منة عرفة تخطف بها الأنظار

حقيقة حذف منى زكي صورها مع أحمد حلمي من على انستجرام؟

خطفت الفنانة الشابة منة عرفة الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت منة صورًا لها "سيلفي" أمام المرأة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، نالت إعجاب المتابعين.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تحفه اوي خطيره اوي"، "خطفتي قلبي بحلاوتك ورقتك"، "أحسن ممثلة في مصر"، "سنة سعيدة كلها نجاح"، "اجمل واحدة بدون مجهود".

آخر مشاركات منة عرفة في الدراما

يذكر أن آخر مشاركات منة عرفة في الدراما بمسلسل "جوما"، من بطولة ميرفت أمين، محمود عبد المغني، ريم البارودي، تامر عبد المنعم، فراس سعيد، تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي.

تدور أحداث المسلسل حول طبيب نفسي تتقاطع حياته مع العديد من الأشخاص من حوله، لكن تؤدي عقدهم النفسية والماضي السيئ والمشوه لكل منهم إلى حدوث صراعات خفية وأُخرى معلنة، وتدفعهم لارتكاب جرائم بشعة، لتتسبب في خسائر كبيرة للكل.