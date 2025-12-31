اليوم.. نور النبوي ضيف برنامج "فضفضت أوي" على Watch it

يحل الفنان الشاب نور النبوي ضيفا على برنامج "فضفضت أوى"، الذى يقدمه المخرج معتز التونى، على منصة Watch it

البرنامج يذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالها 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية

ومن أبرز ضيوف البرنامج: كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، والفنان محمد رضوان، محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحم، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا.