إعلان

"إطلالة شتوية ولوك جديد".. بشرى تشارك متابعيها احتفالها بالكريسماس

كتب : معتز عباس

12:04 ص 31/12/2025 تعديل في 12:34 ص
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    بشرى تحتفل بالكريسماس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة بشرى متابعيها على السوشيال ميديا لقطات من احتفالها بالكريسماس.

ونشرت بشرى صورا لها بجوار شجرة الكريسماس وتمثال لحيوان الرنة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "آخر أيام 2025... أتطلع إلى 2026".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ربنا يسعدك يايشورة"، "أحلى ابتسامة وأجمل بشرى"، "كل سنة وانتي طيبة"، "سنة حلوة عليكي".

يذكر أن الفنانة بشرى احتفلت مؤخرًا بقرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى القضائية المطالِبة بوقف فيلم "الملحد"، وعلّقت: "ده خبر تاريخي بعد خبر إعادة الانتخابات".

اقرأ أيضا..
أحدث جلسة تصوير "سيلفي" لـ منة عرفة تخطف بها الأنظار

25 صورة من كواليس مسلسلات رمضان 2026

بشرى الكريسماس انستجرام شجرة الكريسماس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"