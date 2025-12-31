"إطلالة شتوية ولوك جديد".. بشرى تشارك متابعيها احتفالها بالكريسماس

حقيقة حذف منى زكي صورها مع أحمد حلمي من على انستجرام؟

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة بشرى متابعيها على السوشيال ميديا لقطات من احتفالها بالكريسماس.

ونشرت بشرى صورا لها بجوار شجرة الكريسماس وتمثال لحيوان الرنة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "آخر أيام 2025... أتطلع إلى 2026".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ربنا يسعدك يايشورة"، "أحلى ابتسامة وأجمل بشرى"، "كل سنة وانتي طيبة"، "سنة حلوة عليكي".

يذكر أن الفنانة بشرى احتفلت مؤخرًا بقرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى القضائية المطالِبة بوقف فيلم "الملحد"، وعلّقت: "ده خبر تاريخي بعد خبر إعادة الانتخابات".

