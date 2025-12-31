حقيقة حذف منى زكي صورها مع أحمد حلمي من على انستجرام؟

تصدر اسم منى زكي تريند مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، بعد تداول شائعات حول حذفها صورها مع زوجها الفنان أحمد حلمي من على حسابها على موقع انستجرام.

الأمر دفع بعض رواد مواقع التواصل التكهن بأن سبب حدوث ذلك، هو انتشار انتقادات حادة تجاه فيلم "الست" الذي جسدت بطولته منى زكي، وقدم أحمد حلمي دور ضابط ضمن أحداث الفيلم السينمائي.

بالبحث داخل حساب منى زكي على انستجرام، نشرت صورًا جمعتها مع أحمد حلمي في العرض الخاص لـ "الست" داخل مصر، بتاريخ 7 ديسمبر، وصورة أخرى من أحد عروض فيلم الست بتاريخ 6 ديسمبر.

فيلم الست إخراج مروان حامد، تأليف أحمد مراد، ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية، منهم منى زكي، وعمرو سعد، كريم عبدالعزيز، إلى جانب سيد رجب، وأحمد خالد صالح، وأحمد داود.

