على طريقتها.. هكذا تحتفل داليا البحيري بـ السنة الجديدة

شاركت الفنانة داليا البحيري صورًا من أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت داليا الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "سنة جديدة سعيدة"، وظهرت في الصور مع زوجها حسن سامي بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها ترينج أنيق باللون (المانت جرين).

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "كل سنة وإنتي طيبة"، "ماشاء الله"، برنسيسة"، "ما شاء الله"، "سنة سعيدة عليكي وعلينا".

يُذكر أن داليا البحيري خطفت الأنظار على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي، وظهرت بإطلالة باللون الأحمر، مرتدية فستانًا أنيقًا مطرّزًا بالترتر ومكشوف الكتفين.

وتنتظر عرض مسلسل "بدون مقابل" بطولة هاني رمزي، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، وتأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد.

