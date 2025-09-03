محمد سامي يشيد بمنى زكي: "نجمة النجوم وأيقونة يصعب تكرارها"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعرب المخرج محمد سامي عن إعجابه الشديد بالفنانة منى زكي، واصفًا إياها بأنها النجمة الأهم في جيلها، وذلك في منشور مطوّل عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

وكتب سامي: "ليه منى زكي؟ كنت بتكلم مع منى زكي بسلم عليها وقعدت أتكلم معاها شوية، وأدخل من موضوع لموضوع وبعد ما قفلت سألت نفسي أكثر من سؤال ليه منى زكي فارقة كتير؟ ليه عندها بريق من نوع خاص؟ ليه هي النجمة الأهم والموهبة الأكبر؟ ليه هي سابقة جيلها بفرق كبير جدًا رغم إن جيلها قوي وفيه زميلات نجوم حقيقيين على جميع المستويات وموهوبين وناجحين وقدموا أعمال مهمة، ولكن محدش وصل لأنه يبقى منى زكي؟".

وتابع: "ليه فضلت من أول يوم ليها كممثلة لحد النهارده أيقونة يصعب تكرارها أو القرب من حجم اسمها ومكانتها على المستوى الفني أو على مستوى النجومية والموهبة أو حب الجمهور، ليه منى زكي أكثر ممثلة تصدقها وتتوحّد معاها، ليه لو فكرت في ممثلة تلاقي صورة منى زكي هي أول صورة تيجي في بالك".

وأضاف: "باختصار لأن منى زكي مثقفة، متعلمة، راقية، متطورة، مش بتمثل وخلاص، ولا بتظهر وخلاص، ولا بتتكلم وخلاص، ولا مهتمة بتفاصيل الناس الفاضية، ست كلامها مرتب وأسئلتها ليها معنى وهدف. وأنا بتكلم معاها ما بلاقيش لحظة من النقاش دخل في جدل بلا هدف أو كلام من أجل الكلام وخلاص. الست دي وهي بتتكلم عن الفن تحب تسمعها، ولما توصف الفن تفرح إنك تنتمي ليه من طريقة كلامها عنه، لما تناقش معاها أي موضوع تلاقي وعي وحكمة وحضور وثقافة. ست ناجحة وزوجة وأم ناجحة".

واستكمل: "لما تتفرج على أي مشهد ليها بتلاقيها خلته مش عادي، بتشوف تحضير ومذاكرة ورؤية ومجهود واضح وعقل مترتب، وده بيبان في أصغر التفاصيل. بتقدم أي مشهد صعب ببساطة وشياكة من غير تصنّع أو تشتيت، طريقتها في النقد شيك، وتبسيطها لصعوبة أدوار عملتها بيدل على ثقتها في نفسها اللي بلا حدود، حتى لما نبص لـ لقاءاتها أو لدورها في المجتمع أو كلامها في ندواتها، حتى في الإعلانات اللي قدمتها أو أفلامها ومسلسلاتها أو لبسها في أي ظهور ليها حتى لو مش رسمي، هتلاقيها بتعرف تنتقي وهتلاقي دايمًا في جودة ورمز مشرف للست المصرية".

واختتم: "بجد الكلام على عظمة منى زكي صعب يخلص في بوست، بس حسيت بعد ما قفلت معاها إني عايز أكتب كده من كتر ما استمتعت بالكلام معاها كالمعتاد، يا بخت الفن المصري والعربي بنجمة النجوم منى زكي، ويا بخت كل فنان وفنانة حضرها وانسب لفترة هي فيها، ويا بخت كل زمايلها اللي من جيلها إنهم من جيل منى زكي، ويا بخت كل ممثلات الجيل اللي بعدها إنهم عندهم منى زكي يتعلموا منها. خاصة إنها جيل أكبر بس عشان بدأت صغيرة، إنما مش أكبر منهم سنًا، بالعكس ما شاء الله عليها قمر وفي عز شبابها ومحافظة على شكلها وأناقتها، ربنا يديم على الفن نعمة منى زكي ودايمًا ناجحة ومتفوّقة وبتمتعنا بكل دور بتقدمه وكل مشهد بتأديه، بحبك يا عظيمة، يا اللي حببتينا ولسه بتحببينا أكتر في مهنتنا".

يُذكر أن محمد سامي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين "إش إش"، و"سيد الناس".

