شهد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، أمسية رمضانية ضمن احتفالات "ليالى رمضان الثقافية" بالمسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، والتي جرى إطلاقها في إطار جهود المحافظة لتعزيز الوعي الثقافي والحفاظ على الهوية والتراث السيناوي، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام، وعلي حماد، رئيس مجلس مدينة طور سيناء، ومنيرة فتحي، مدير ثقافة جنوب سيناء، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وجمع من أهالي المحافظة.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عروض فنية واستعراضية قدمتها فرقة طور سيناء للفنون الشعبية، عكست التنوع الثقافي والتراثي للمحافظة، ولاقت تفاعلًا واسعًا من الحضور.

وأشاد المحافظ بالمستوى الفني المتميز للفرقة، مؤكدًا أن ما قدموه يجسد صورة مشرفة للفن السيناوي الأصيل، ويعكس الجهد المبذول للحفاظ على الموروث الشعبي، ونقله للأجيال الجديدة.

ووجّه بصرف مكافأة مالية للفرقة تقديرًا لتميز أدائها، مشددًا على استمرار دعم المحافظة لكافة الفرق والأنشطة الثقافية التي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم الانتماء.