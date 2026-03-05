أعلنت الدكتورة عزة هيكل، الكاتبة والناقدة، وفاة ابنة عمها الإذاعية القديرة منال هيكل، رئيسة شبكة إذاعة صوت العرب.

وقالت "هيكل" عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك: "البقاء لله.. توفيت اليوم ابنة عمي الغالية الإعلامية القديرة السيدة منال محمد هيكل.. رئيسة شبكة إذاعة صوت العرب.. رحمة الله عليها، وربنا يصبّرنا على فراقها".

ويُشار إلى أن منال هيكل قدمت عددًا كبيرًا من البرامج، منها برامج "مساحة للحوار" و"البانوراما الإخبارية" و"الموسوعة السياسية" و"بيت العرب" و"مجلة الوطن العربي" و"المنتدى الاقتصادي" وغيرها.

وانتقلت للعمل في إذاعة الشرق الأوسط لمدة عام كمدير عام البرامج الثقافية، وقدمت خلال هذه الفترة البرنامج الثقافي الأسبوعي "بنات أفكاري"، والذي كان يضم كل الأحداث الثقافية والفنية في مصر.

وتولت منصب مدير عام البرامج القومية بشبكة صوت العرب، وتدرجت في المناصب حتى تولت رئاسة شبكة الإذاعات الإقليمية.

وفي عام 2019 حصلت على الجائزة الفضية في مسابقة اتحادات الإذاعة العربية فئة نشرات الأخبار.

