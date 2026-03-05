يقدم موقع "مصراوي" لمتابعيه أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ويلعب الأهلي مواجهته أمام المقاولون على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل المارد الأحمر للمواجهة كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، هادي رياض، يوسف بلعمري.

خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور.

خط الهجوم: تريزيجيه، زيزو، مروان عثمان.

أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاون العرب

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: هجمة للأهلي عن طريق كريم فؤاد تمر إلى خارج الملعب.

الدقيقة 7: سقوط كريم فؤاد ودخول الجهاز الطبي لعلاجه.

الدقيقة 9: تبديل اضطراري بخروج كريم فؤاد ونزول أحمد عيد

الدقيقة 15: حارس المقاولون العرب أبو السعود ينقذ مرماه من هجمة مروان عثمان

الدقيقة 21: الأهلي يهدر هجمة خطيرة بعد تسديدتي إمام وزيزو.

الدقيقة 33: سيطرة للأهلي دون خطورة حقيقة على المرمى.

الدقيقة 35: تريزيجيه يسجل الهدف الأول للأهلي.

الدقيقة 37: تسديدة من المقاولون العرب تصطدم بدفاع الأهلي.

