شهد محيط النادي الأهلي فرع مدينة نصر، مساء اليوم، تصاعدًا كثيفًا للأدخنة نتيجة اندلاع حريق بالمنطقة.

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، في محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتسبب الحريق في تكدس مروري ملحوظ بمحيط النادي الأهلي بمدينة نصر، نتيجة تجمع السيارات وبطء الحركة المرورية لحين التعامل مع الحادث.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لإخماد الحريق، فيما يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الموقف وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

