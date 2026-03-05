إعلان

دخان كثيف يحيط بالنادي الأهلي في مدينة نصر

كتب : مصراوي

09:51 م 05/03/2026

تصاعد كثيف للدخان بمحيط النادي الأهلي

شهد محيط النادي الأهلي فرع مدينة نصر، مساء اليوم، تصاعدًا كثيفًا للأدخنة نتيجة اندلاع حريق بالمنطقة.

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، في محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

648128425_1640832914710289_2963926949690326778_n

وتسبب الحريق في تكدس مروري ملحوظ بمحيط النادي الأهلي بمدينة نصر، نتيجة تجمع السيارات وبطء الحركة المرورية لحين التعامل مع الحادث.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لإخماد الحريق، فيما يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الموقف وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

القبض على عامل متهم بالتحرش بطالبة بالدقهلية

