إسرائيل: ننتقل لمرحلة أخرى من المعركة مع إيران ونخطط لخطوات مفاجئة

كتب : عبدالله محمود

09:28 م 05/03/2026

إيال زامير

قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زمير، إن دخول حزب الله الحرب يشكل تحديا لإرادة لبنان، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال سيواصل العمل لضمان الأمن والانتصار.

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال استهدفت المنظومة النارية لحزب الله وقتلت مسؤولين كبار به، مشددًا على أنهم يعملون بدون تردد من أجل تجريد الحزب من سلاحه.

وأشار زمير إلى أن جيش الاحتلال يستهدف التهديدات الموجهة لإسرائيل، ولو لم يقم بذلك لتمكن النظام الإيراني من تحقيق أهدافه.

وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي، أن سيتم الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب الإيرانية، مشيرًا إلى أنهم يخططون لخطوات مفاجئة.

وأوضح رئيس الأركان الإسرائيلي، "أن هذه معركة تاريخية تهدف لحماية وجودنا لأجيال قادمة، ودخول حزب الله الحرب يمثل تحديا للإرادة اللبنانية".

