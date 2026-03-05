واشنطن (ا ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد تعيين عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري بولاية أوكلاهوما ماركواين مولين في منصب وزير الأمن الداخلي بدلا من الوزيرة الحالية كريستي نويم.

وأدلي ترامب بهذا التصريح على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، بعد يومين من مواجهة نويم هجوما داخل الكونجرس من جانب الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين.

وقال ترامب بمنصته" تروث سوشيال" إنه سوف يعين نويم " مبعوثة خاصة لـ"درع الأمريكتين" وهي مبادرة أمنية جديدة ، قال عنها ترامب إنها سوف تركز على نصف الكرة الغربي.

وصعدت نويم إلى المنصة لإلقاء كلمة في فعالية لوزارة الأمن الداخلي بعد لحظات من إعلان ترامب، لكنها لم تتطرق إلى مسألة إقالتها بشكل مباشر. وبدلا من ذلك، قرأت من ملاحظات معدة مسبقا، تضمنت التأكيد على رسالة ترامب التي وردت في خطاب حالة الاتحاد الشهر الماضي.

يشار إلى أن نويم هي أول وزيرة بمجلس الوزراء تترك منصبها خلال الولاية الثانية لترامب. ويأتي رحيل نويم بعد مدة مضطربة شهدت أساليب إدارة إنفاذ قوانين الهجرة التي لاقت احتجاجات ودعاوى قضائية.

وبدت مدة تولي نويم للمنصب قصيرة بشكل متزايد بعد جلسات استماع في الكونجرس الأسبوع الجاري، واجهت فيها انتقادا نادرا لكنه لاذع من النواب الجمهوريين. وكانت إحدى النقاط المهمة محل التدقيق إعلانا بتكلفة 220 مليون دولار لحملة شجعت فيها نوم الأشخاص المتواجدين في البلاد بصورة غير شرعية على مغادرة البلاد طوعا.