وفاة شقيق الفنان ناصر سيف

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان ناصر سيف وفاة شقيقه الأكبر إبراهيم سيف، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك".

وكتب سيف: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن على فراقك يا أخي، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي الكبير إبراهيم سيف، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. نسألكم الدعاء، والعزاء تليفونيًا".

يذكر أن الفنان ناصر سيف بدأ مشواره الفني في أوائل الثمانينيات، وشارك في عدد من الأعمال الدرامية المميزة، من أبرزها: "الحب وأشياء أخرى" (1987)، "شارع المواردي" (1993)، "أم كلثوم" (1999)، "قاسم أمين" (2002)، "العندليب" (2006)، "قصة حب" (2010)، و"ذات" (2013).

كما شارك في عدة أفلام سينمائية من أشهرها: "ملف في الآداب" (1985)، "الطريق إلى إيلات" (1993)، "ناصر 56" (1996)، و"السفاح" (2009).

اقرأ أيضًا:

زوجة سامح حسين تطمئن جمهوره على حالته الصحية

مدحت العدل عن فيلم "ضي": رحلة شجن إنساني نبيل

"بتقنية الـ Ai".. عبير صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

مدحت العدل عن فيلم "ضي": رحلة شجن إنساني نبيل

فرقة "المركز القومي للمسرح" تتألق على مسرح ساحة الهناجر