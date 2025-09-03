بسمة بوسيل بالشورت ونرمين الفقي بالأزرق..لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويعرض "مصراوي" لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

شيرين رضا

شاركت الفنانة شيرين رضا جمهورها مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية "روب" استحمام، وعلقت: "قريبًا".

نرمين الفقي

ظهرت الفنانة نرمين الفقي بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها فستانًا طويلاً باللون الأزرق، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

جيلان علاء

ظهرت الفنانة جيلان علاء مع زوجها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

بسمة بوسيل

شاركت الفنانة بسمة بوسيل متابعيها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام". وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها بدلة باللون الأسود مع "هوت شورت".



محمد رجب

شارك الفنان محمد رجب جمهوره صورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر خلالها بإطلالة كلاسيكية مرتديًا بدلة باللون الأزرق.

درة

ظهرت الفنانة التونسية درة بمكياج هادئ، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

أسما شريف منير

شاركت الفنانة أسما شريف منير جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

ويزو

ظهرت الفنانة ويزو بإطلالة مختلفة لاقت تفاعلًا واسعًا، إذ ارتدت "سوت" مكونة من بنطال وتيشيرت بنفس النقشة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك".

جومانا مراد

خطفت الفنانة جومانا مراد الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان جينز طويل.





