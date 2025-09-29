يواصل المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج لفعاليات مهرجان الرياض للكوميديا الذي بدأ يوم 26 سبتمبر الجاري ويمتد حتى يوم 9 أكتوبر المقبل.

نشر تركي مقطع فيديو عبر صفحته على موقع فيسبوك، وقام من خلاله بتقديم الكوميديان الأمريكي جو كوي وكتب: "جو كوي بعرض استثنائي بالرياض، خلّكم مستعدين ما بقى شي على عرضه ضمن مهرجان الرياض للكوميديا، 8 أكتوبر،‏ ANB أرينا".

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن حضور جماهيري ضخم لحفل النجم الأمريكي ديف شابيل في مدينة الرياض، الذي شارك ضمن فعاليات مهرجان الرياض للكوميديا مساء السبت الماضي.

وكان تركي آل الشيخ نشر صورًا من توافد المئات من محبي النجم الكوميدي ديف شابيل وذلك عبر حسابه على "X وكتب: "المسرح مليان وجاهز لعرض ديف شابيل".

وافتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

اقرأ أيضا:

تفاصيل جديدة بشأن استقالة أشرف زكي من منصبه نقيبا للمهن التمثيلية

بصحبة ياسمين عبدالعزيز.. رضوى الشربيني تنشر صور جديدة من عيد ميلادها