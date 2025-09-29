ماذا قالت إنجي عبدالله عن طليقها القائم بأعمال سفارة تركيا بالقاهرة؟

كشفت الفنانة إنجي عبدالله، أنها منفصلة عن زوجها منذ عام 2018 بعد اكتشاف مرضها.

وقالت إنجي عبدالله، عبر حسابها على "فيسبوك": "أنا بعد الطلاق اكتشفت إصابتي بالورم الحميد في المخ، وبدأت رحلة علاج صعبة سنة 2019 لوحدي مع أسرتي، وهو مكنش موجود في أي مرحلة، بالعكس اتجوز قبل ما يعدي سنة على الانفصال، وأنا كنت وقتها لسه في نص جلسات العلاج.. كانت صدمة عمري".

وتواصل إنجي عبدالله، تصدر تريند مؤشر البحث "جوجل" بعد إعلان معاناتها مع الإصابة بورم في جذع المخ منذ أيام قليلة.

يذكر أن، إنجي عبدالله تزوجت عام 2015 من "ألبر بوسوتر" القائم بأعمال سفارة تركيا بالقاهرة، وأعلنت عام 2016 عن إصابتها بورم في المخ والنخاع الشوكي، وبدأت حياتها الفنية بفيلم "بدر" عام 2001.

وكانت إنجي عبدالله، كتبت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "عدى ٦ شهور بحاول اتعالج للمرة الثانية من ورم في جذع المخ، وهو مش سرطان ، هو ورم حميد ،لكن موجود في اخطر مكان في المخ، للاسف كل الدكاتره في مصر ؛،،وبره مصر ، أساتذة في مجال الأورام والمخ والأعصاب، رفضوا يعالجونى، لانى اخدت كل جلسات الاشعاع والكيماوي المسموح ليا وللمكان الصعب ده سنة ٢٠١٩".

وتابعت: "وكنت فاكرة خلاص انا تمام ،، لكن للأسف رجعت لي أعراض اسوأ بكتير من زمان، انا فقدت الإحساس بالجنب اليمين ،وصعوبة في البلع وكهربا في جسمى. كله لما بعمل أي حركه بسيطه حتى لما بحرك عيني، وفي حاجات تانيه كتير، حتى انا رجعت للمستشفى اللي اتعالجت فيها قبل كده ،، بنصيحة من دكتور ، تامر النحاس اللي هو شخصيا رفض يعالجنى، و المستشفى طلبت مني امضي إقرار ، اني مسئولة تماما عن كل اللي ممكن يحصل لي لو اتعالجت ، طبعا مشيت من الخوف".

واستكملت: "دلوقت أنا مع الدكتور الوحيد اللي وافق انه يجرب علاجات خفيفة تلطيفية لمحاولة تحسين جودة الحياة مع انتظار معجزة، انا مش بحاول اتعالج علشان متمسكة بالحياة انا بس تعبانه جدا بقالي كتير، وبدعي ربنا بحاجه واحده بس.. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه".

وأختتمت: "الشخص اللي واقف جنبي وبيساعدني ان اعمل ابسط الحاجات اليومية اللي خلاص بقت مستحيلة إني اعملها لوحدي هي اختي اللي عندها ورم في الرئة والمخ مرحلة رابعة، وكنت فاكرة إن أنا اللي هخلي بالي منها، أنا حالتي بتتأخر كل شوية، والمرة دي شفت حاجات صعب اني حتى أوصفها، أنا راضية بقضاء ربنا الصعب أوي أوي ليا ولأختي، لكن الحياة بجد صعبة جدا ومفاجئتها أصعب، أدعولي".