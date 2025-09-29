إعلان

مي كمال بعد اعلان انفصالها عن أحمد مكي: "الدبلة اللي في ايدي اسمه عليها"

كتب : هاني صابر

01:25 م 29/09/2025

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدثت طبيبة التجميل مي كمال الدين، تفاصيل جديدة حول علاقتها مع النجم أحمد مكي.

وقالت مي كمال، في تصريحاتها ببرنامج "الشفرة": "الدبلة اللي في ايدي بتاعتي مش بتاعت أحمد مكي، ولكن أنا كاتبة اسمه عليها".

وتابعت: "أنا حبيت احمد مكي جدا، وهو نقطة تحول كبيرة في حياتي جدا، وحسيت بدمار لما بابا اتوفى حسيت ان حياتي بقت دمار، وأحمد علمني حاجات كتير وهو بيحب الحيوانات زيي برضو".

واستكملت: "أنا زعلانة على خسارته، ومش قادرة أعاند إرادة ربنا، وطول ما أنا موجودة هيحصل مشاكل لاني مش فاهمة اللي حوليها احتراما ليه مش ليهم، أنا منفصلة عن أحمد وبتمناله حياة حلوة، وان ربنا يعوضه لأنه تعب كتير".

وأَوضحت: "أحمد إنسان محترم، ومفيش بيني وبينه مشاكل، وأنا منفصلة عن أحمد.. وأحمد مش بيرد على اللي حصل لأنه مركز في شغله جدا".

وأضافت: "عايزة الناس اللي حوليه يبعدوا عني، وممكن أقاضيهم ولكن احتراما لأحمد مش هعمل كدة، ومفيش داعي انهم يستغلوني، وفيه واحدة في حياة أحمد قبل كدة ومش فاهمة هي حطاني ليه في دماغها بالرغم من اني معرفهاش".

مي كمال أحمد مكي طليقة أحمد مكي برنامج الشفرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سعر الذهب في مصر يقفز لأعلى قمة تاريخية له بمنتصف تعاملات اليوم
- 48 جنيها.. انخفاض مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
تشكيل متوقع وموعد.. كل ما تريد معرفته عن قمة الأهلي والزمالك
قفزة تاريخية لأسعار الذهب عالميا اليوم.. ما الأسباب؟