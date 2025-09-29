تحدثت طبيبة التجميل مي كمال الدين، تفاصيل جديدة حول علاقتها مع النجم أحمد مكي.

وقالت مي كمال، في تصريحاتها ببرنامج "الشفرة": "الدبلة اللي في ايدي بتاعتي مش بتاعت أحمد مكي، ولكن أنا كاتبة اسمه عليها".

وتابعت: "أنا حبيت احمد مكي جدا، وهو نقطة تحول كبيرة في حياتي جدا، وحسيت بدمار لما بابا اتوفى حسيت ان حياتي بقت دمار، وأحمد علمني حاجات كتير وهو بيحب الحيوانات زيي برضو".

واستكملت: "أنا زعلانة على خسارته، ومش قادرة أعاند إرادة ربنا، وطول ما أنا موجودة هيحصل مشاكل لاني مش فاهمة اللي حوليها احتراما ليه مش ليهم، أنا منفصلة عن أحمد وبتمناله حياة حلوة، وان ربنا يعوضه لأنه تعب كتير".

وأَوضحت: "أحمد إنسان محترم، ومفيش بيني وبينه مشاكل، وأنا منفصلة عن أحمد.. وأحمد مش بيرد على اللي حصل لأنه مركز في شغله جدا".

وأضافت: "عايزة الناس اللي حوليه يبعدوا عني، وممكن أقاضيهم ولكن احتراما لأحمد مش هعمل كدة، ومفيش داعي انهم يستغلوني، وفيه واحدة في حياة أحمد قبل كدة ومش فاهمة هي حطاني ليه في دماغها بالرغم من اني معرفهاش".