بالصور| دينا فؤاد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. والجمهور: فنانة جيلها

فتحي عبدالوهاب يشرح الفرق بين المنهجين الأنثوي والذكوري في "ماستر كلاس"

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة دينا فؤاد مجموعة صور من حضورها حفل مهرجان الفضائيات، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "ليس القوي من يكسب الحرب دائمًا، وإنما الضعيف من يخسر السلام دائمًا".

وظهرت دينا بإطلالة أنيقة وبسيطة، مرتدية فستانًا أسود قصير، نسّقته مع حذاء فضي.

ولاقت الصور تفاعلا واسعا من المتابعين، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "قمر"، "راقية"، "زي القمر"، "فنانة جيلها".

جدير بالذكر أن دينا فؤاد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حكيم باشا"، تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، بمشاركة نخبة من النجوم، أبرزهم مصطفى شعبان، رياض الخولي، سهر الصايغ، محمد نجاتي، وأحمد صيام.

