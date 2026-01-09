إصابة 5 أشخاص سقطوا داخل بالوعة صرف صحي بأطفيح

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص سقطوا داخل بالوعة صرف صحي بقرية البرمبل بمركز أطفيح جنوب الجيزة، الجمعة.

تلقى مأمور مركز أطفيح إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بووجود حالات اختناق بقرية البرمبل.

التحريات الأوبية بينت سقوط 5 أشخاص داخل بالوعة صرف صحي مما أسفر عن إصابتهم بحالات اختناق وهم كل من: رجب عبدالقوى هلال 33 عاما، أحمد محمد 43 عاما، عبد التواب قطب 64 عاما، علي محمد 42 عاما وعبد المحسن محمد 25 عاما.



المصابون نقلوا إلى مستشفى الواسطى للعلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.