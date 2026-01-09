إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية

كتب : آية محمد

05:32 م 09/01/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 9-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3996 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5138 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5995 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6851 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 47960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 68510 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 213066 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 342550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.41% إلى نحو 4495 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب اليوم ارتفاع سعر الذهب سعر الذهب عالميا سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الذهب يحقق مكاسب 100 جنيه للجرام خلال أسبوع
اقتصاد

الذهب يحقق مكاسب 100 جنيه للجرام خلال أسبوع
فضيحة الصور العارية تهز "X".. ماذا يفعل Grok داخل منصة إيلون ماسك؟
أخبار و تقارير

فضيحة الصور العارية تهز "X".. ماذا يفعل Grok داخل منصة إيلون ماسك؟
قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بقتل لواء شرطة وزوجته بأسيوط (صور)
أخبار المحافظات

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بقتل لواء شرطة وزوجته بأسيوط (صور)
القط العراف يصدم منتخب مصر قبل مواجهته المرتقبة أمام كوت ديفوار.. ماذا
مصراوي ستوري

القط العراف يصدم منتخب مصر قبل مواجهته المرتقبة أمام كوت ديفوار.. ماذا
ماذا يكشف لون منزلك عن شخصيتك؟.. الأحمر قد يكون كارثيا
علاقات

ماذا يكشف لون منزلك عن شخصيتك؟.. الأحمر قد يكون كارثيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- قناة مجانية تنقل مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا