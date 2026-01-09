إعلان

حريق يشتعل في مواسير بلاستيكية بـ"سنتريس" المنوفية -صور

كتب : أحمد الباهي

05:20 م 09/01/2026

حريق هايل في مواسير بلاستيكية بسنتريس المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

اندلع حريق هائل بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الجمعة، في عدد كبير من مواسير بلاستيكية، وأبلغ الأهالي الجهات المعنية لسرعة اتخاذ اللازم.

وصلت 2 سيارة إسعاف لموقع الحادث في محاولة للسيطرة على الحريق إلى أن الأهالي ناشدوا باستدعاء عدد آخر لسرعة إخماد الحريق، بسبب تواصل الاشتعال وانبعاث الأدخنة والنيران.

مصدر بالقرية، أوضح لموقع "مصراوي"، أن الحريق مجهول سبب اندلاعه، واشتعل بشكل مفاجئ في مواسير بلاستيكية بالقرب من كوبري العصورة بالقرية.

تجمع الأهالي بالقرب من الحريق

