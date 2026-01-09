إعلان

بعد أيام من رحيل والده.. أحمد عبدالحميد يعلن وفاة ابنته: ملاك عند ربنا

كتب : منى الموجي

04:51 م 09/01/2026 تعديل في 04:56 م
أعلن الفنان الشاب أحمد عبدالحميد، وفاة ابنته، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، وذلك بعد أسبوعين تقريبا من رحيل والده الماكيير الشهير محمد عبدالحميد، الذي غادر عالمنا 23 ديسمبر 2025.

وكتب أحمد "أنا مش عارف ربنا بيحبني ولا مش بيحبني عشان ياخد مني أبويا وبنتي في أسبوعين، الله جاب الله خد الله عليه العوض، لا نقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، بنتي ملاك عند ربنا وجنب أبويا، أنا مش هقدر حد يكلمني ولا يعزيني وأنا شوية وهبقى كويس إن شاء الله".

كان الفنان أحمد عبدالحميد كشف عن خضوع ابنته الرضيعة ليلى لعملية جراحية شهر مايو 2025، مناشدًا جمهوره ومتابعيه بالدعاء لها بالشفاء.

وكتب عبدالحميد عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "ليلى بنتي داخلة تعمل عملية في المخ، ادعولها وادعولنا، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه."

أحمد عبدالحميد وفاة ابنة أحمد عبدالحميد محمد عبدالحميد

