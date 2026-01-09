نجمات الفن تخطفن الأنظار بإطلالات شتوية أنيقة في 2026

ياسمين صبري بفستان قصير ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

تنتظر النجمات فصل الشتاء من أجل الظهور بكامل أناقتهن، والظهور بإطلالات شتوية أنيقة، عبر حساباتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض في هذا التقرير إطلالات شتوية لنجمات خطفن الأنظار:

هنا الزاهد

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن استقبالها العام الجديد في باريس، ونشرت صورا من رحلتها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة شتوية وهي تتجول بشوارع باريس والتقطت العديد من الصور التذكارية.

هدى الإتربي

تواصل الفنانة هدى الإتربي الترويج لفيلمها الجديد "101 مطافي"، ونشرت صورا جديدة من كواليس التصوير عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت هدى الإتربي بإطلالة شتوية وهي تحمل أرنب أثناء تصوير أحد المشاهد، وكتبت: "كواليس 101 مطافي".

نسرين طافش

كشفت الفنانة نسرين طافش عن زيارتها لمدينة ديزني لاند الترفيهية في باريس، ظهرت نسرين بإطلالة شتوية أنيقة خطفت بها الأنظار.

كارول سماحة

احتفلت الفنانة كارول سماحة بقدوم فصل الشتاء، ونشرت صورا لها بإطلالة شتوية خلال استمتاعها بوقتها وسط أجواء قارصة البرودة.

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي صورا عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستقبل فصل الشتاء بإطلالة شتوية أنيقة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

