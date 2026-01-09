كتبت- منى الموجي:

أعادت النجمة إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، نشر كلمتها في حفل جائزة ساويرس الثقافية، الذي أقيم مساء أمس الخميس 8 يناير، في الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والمهندس نجيب ساويرس، والمهندس سميح ساويرس.

وجهت إلهام في كلمتها التحية لحضور الحفل، والتهنئة بمناسبة العام الجديد، وعيد الميلاد المجيد، معبرة عن سعادتها بالتواجد كل عام في حفل جائزة ساويرس، مؤكدة أن حرصها على الحضور ليس من باب التواجد أو بحكم علاقتها بعائلة ساويرس التي تعتز بهم فقط، ولكن أيضا لإيمانها بأن ليس هناك فن حقيقي دون الكلمة الحقيقية.

وتابعت إلهام "الفن كله أساسه الكتابة، إحنا كفنانين دايما نقول الورق مكتوب حلو، ودي مش كلمة بسيطة، الورق الحلو هو اللي بيدينا الجرأة ويسمح لنا إننا نغامر ونوجع ونفرح، ونقول اللي مش سهل يتقال، والكتابة الصادقة بتخلي الفنان صادق وتخلي العمل يعيش والقصة تكمل بعد ما تطفي النور وتقفل الستارة، وعلى مدار سنين شفنا ولسه بنشوف كتاب شايلين هم وطن كامل وبيقدروا يقولوا اللي الناس حساه بس مش قادرة تعبر عنه، وده في رأيي الدور الحقيقي للكاتب أو المبدع، إنه يكون صوت الناس ومرايتهم".

وأضافت "جائزة ساويرس الثقافية لها مكانة خاصة، هي مش مجرد جوائز بتتوزع، هي مساحة احترام للكلمة ومنصة بتقول للمبدع احنا شايفينك وسامعينك، وعندها شجاعة تراهن على الجديد والمختلف والأصوات اللي لسه ما خدتش فرصتها كاملة، وده شيء نادر ومهم يستحق التقدير، ووجودنا اليوم احتفال بالكتابة وبكل حد مؤمن إن الكلمة قادرة تغير وتقلق وتفتح آفاق جديدة".

وكتبت إلهام في تعليقها على الفيديو "سعدت جدا بحضوري كضيفة شرف حفل جائزة ساويرس الثقافية في عامها الـ21.. هذه الجائزة التي تشجع وتهتم بالمبدعين والمواهب الشابة في الكتابة التي هي أهم عنصر في العمل الفني.. شكرا عائلة ساويرس على دعمهم للفن والثقافة.. أهم وأغلى ما تمتلكه مصر حضارتها وفنها وثقافتها.. مبروك لكل المبدعين الفائزين بالجوائز.. تمنياتي لهم بالتوفيق والنجاح الدائم.. ويا رب 2026 تكون سنة حلوة على الفن المصري".

وفي منشور آخر، نشرت إلهام صورًا من الحفل تجمعها بالحضور فيه، وعلقت "حفل جائزة ساويرس الثقافية بحضور معالي وزير الثقافة د.أحمد فؤاد هنو.. ود.غادة والي.. ود.محمد أبو الغار.. وسفير اليونان.. وشخصيات عامة مهتمة بالثقافة والفن.. والفنانين المبدعين في كتابة الرواية والقصص القصيرة والنصوص المسرحية والسيناريوهات السينمائية.. برافو لكل المبدعين ومبروك للفائزين بجائزة ساويرس الثقافية.. وشكرا للجان التحكيم وكل القائمين على هذه المسابقة المحترمة.. وكل الشكر والامتنان لداعمي الفن والثقافة والمهتمين بالارتقاء بفن الكتابة نجيب وسميح ساويرس الوطنيين المحبين لبلدنا الغالية مصر".

وأحيت حفل النسخة الحادية والعشرين، فرقة "أيامنا الحلوة" بتقديم مختارات من روائع الطرب والموسيقى المصرية والعربية الكلاسيكية، تستحضر ملامح من التراث الموسيقي الذي شكّل وجدان أجيال متعاقبة.