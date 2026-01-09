ضبط سائق نقل ذكي بالقاهرة لاتهامه بالتحرش براكبة

علاء عمران

تلقت الشرطة بلاغًا من ربة منزل مقيمة بالقليوبية بتعرضها للتحرش من قبل سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي أثناء توصيلها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وبالفحص، تمكنت الشرطة من تحديد السيارة وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، الذي اعترف بارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على السيارة المتورطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لحماية المواطنين وضمان سلامتهم.