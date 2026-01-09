تقرير- علاء أحمد:

تصوير- أحمد مسعد:

أكد الفنان شريف رمزي حرصه على حضور توزيع جائزة ساويرس الثقافية، وذلك على هامش تواجده بحفل النسخة الحادية والعشرين، الذي أقيم أمس الخميس 8 يناير.

وقال شريف لـ"مصراوي": "أعتبر جائزة ساويرس الثقافية البذرة التي تقوم عليها صناعة السينما، دائما ما نقول ليس هناك سيناريوهات جيدة أو سيناريوهات مأخوذة من نص أدبي، وأرى أن جائزة ساويرس تدعم الكتاب وتسلط الضوء على أهم الروايات في السنة، والتي لا تتاح لنا الفرصة لقراءتها كلها، وهناك فرصة جيدة من خلال الجوائز لنتعرف على أفضل الروايات، وتقديمها في مسرحيات وأفلام ومسلسلات".

وتابع "نعاني من فقر إننا نعمل أفلام من روايات، يمكن في الماضي كانت صناعة السينما تقريبا قائمة على روايات كتير جدا، والفنانة نبيلة عبيد قدمت أعمال كتيرة عن روايات إحسان عبدالقدوس، وكنا بناخد من نجيب محفوظ ويوسف إدريس وطه حسين، وكل الروائيين الكبار واتبنى أعمال كتير من الأدب العالمي، ومبقيناش بنعمل الموضوع دلوقتي، وبقينا بندي أرقام زهيدة جدا للكتاب، ولم يعد لديهم فرصة للجلوس على كتابة عمل جيد لمدة عام أو عامين، إنما الرواية عمل كبير جدا سهل تلخيصه وتطلعي منه عمل حلو".

وعن الأعمال التي تتناول سيرة أحد المشاهير، قال "السيرة الذاتية حاجة خاصة جدا وبتحتاج لوجه جديد مش لنجم معروف، لأنك عارف الشخص اللي بتقدم سيرته، حتى الأمريكان والأوروبيين بيجيبوا وجه جديد واللي حواليه بيكونوا نجوم كبار، ونماذج قليلة قوي زي الفنان أحمد زكي اللي عرفوا ينسونا هما مين ويحطوا الشخصية اللي بيعملوها قدامنا".

جدير بالذكر أن حفل جائزة ساويرس الثقافية أقيم مساء الخميس في الجامعة الأمريكية، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وكانت ضيف شرف الحفل النجمة إلهام شاهين، وأحيته فرقة أيامنا الحلوة.