الجيش الأمريكي يعترض ناقلة نفط خاضعة للعقوبات في البحر الكاريبي

كتب : مصراوي

05:29 م 09/01/2026

الجيش الأمريكي يعترض ناقلة نفط

(أ ب)

قال الجيش الأمريكي اليوم الجمعة إن عناصر القوات الأمريكية صعدوا على متن ناقلة نفط أخرى في البحر الكاريبي، فيما تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهداف الناقلات الخاضعة للعقوبات المتجهة إلى فنزويلا والمغادرة لها.

وقامت القوات البحرية والمارينز الأمريكية، المشاركة في الحشد المتواصل على مدار شهر للقوات في البحر الكاريبي، باعتراض الناقلة قبل فجر اليوم الجمعة، وفقا ما ذكرته القيادة الأمريكية الجنوبية، التي أعلنت أنه لا يوجد هناك ملاذ آمن للمجرمين" عند إعلانها احتجاز الناقلة" أولينا".

ونشرت القيادة الجنوبية الأمريكية لقطات مصورة غير سرية على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر هبوط مروحية أمريكية على متن الناقلة، وأفرادا أمريكيين يقومون بتفتيش سطحها.

وتُعد الناقلة أولينا خامس ناقلة تستولي عليها القوات الأمريكية ضمن حملة أوسع لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على توزيع منتجات النفط الفنزويلية عالميا، وذلك عقب إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في غارة مفاجئة خلال الليل.

وصرح متحدث باسم القيادة الجنوبية الأمريكية لوكالة أسوشيتد برس إن (أ ب) بأن قوات البحرية ومشاة البحرية قدمت الدعم لوزارة الأمن الداخلي، التي كانت تتولى مسؤولية العملية.

ولم يرد المتحدث على أسئلة بشأن ما إذا كانت السفينة تابعة لفنزويلا أو خاضعة لعقوبات، مشيرا إلى أن هذه الأسئلة تقع ضمن اختصاص وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي.

الجيش الأمريكي يعترض ناقلة نفط البحر الكاريبي اعتراض ناقلة نفط خاضعة للعقوبات القوات البحرية والمارينز الأمريكية

