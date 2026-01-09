دعم المخرج رامي إمام، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، المخرجة الشابة مايا أشرف زكي، ابنة الفنانة روجينا، والتي تخوض تجربتها الأولى في عالم الإخراج بمسلسل "حد أقصى" المقرر عرضه في رمضان 2026.

وعبر رامي عن فخره بـ مايا، مؤكدًا أنه تابع رحلتها الفنية خطوة بخطوة منذ بدايتها، معتبرًا إياها واحدة من التجارب الواعدة في مجال الإخراج، قائلا "النهاردة بكتب كلام مش متعود أكتبه، يمكن لأني لأول مرة أحس إحساس إن فيه حد طالع من مدرستي ومن تلامذتي، وأنا نفسي لسه بتعلم".

وأضاف "من 13 سنة، مايا زكي كان عندها 17 سنة (طبعاً هي هتخنقني علشان قلت سنها)، كانت لسه طالبة في أولى معهد سينما قسم إخراج، أبوها أشرف زكي حبيب قلبي، سلّمها لي وقال لي: (دي بنتك… من فضلك بهدلها معاك). ومن اللحظة دي، شفت بنت صغيرة جدًا جدًا وهي بتكبر قدامي في المجال".

وتابع رامي "بدأت معايا مساعدة صغيرة، واتعلمت، واجتهدت، واترقّت… من مساعدة لمساعدة أولى وشالتني كتير لحد ما النهاردة بقت مخرجة في أول عمل ليها السنة دي، في رمضان ٢٠٢٦ إن شاء الله، ومع مين؟ مع أمها، حبيبتي الغالية، أيوة هي من عيلة فنية كبيرة، رحلة كاملة شفتها بعيني، بكل تعبها وبكل لحظة قوة وضعف".

واختتم دعمه ومساندته لـ مايا قائلا "الفخر اللي حاسس بيه مش عادي، مش بس عشان وصلت، لكن لأنها تستحق فعلًا المكان اللي هي فيه. عندها شخصية قيادية، حضور، ووعي يخليها مش مجرد مخرجة، لكن واحدة من المخرجات الكبار في مصر إن شاء الله، بحبك، وبشجعك من قلبي، وواثق في اللي جاي أكتر من أي وقت فات".

مسلسل حد أقصى تأليف هشام هلال، إخراج مايا أشرف زكي، بطولة روجينا، ومن المقرر عرضه في رمضان 2026.