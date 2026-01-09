نجيب ساويرس: لو حياتي فيلم هيبقى أكشن

تصوير- محمد لطفي:

شهدت الجامعة الأمريكية في القاهرة مساء أمس الخميس الموافق 8 يناير، إقامة حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية في نسختها الحادية والعشرين بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمهتمين بالثقافة، والذين أثنوا على دور مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم الثقافة والفن.

وعلى هامش الحفل، وردًا على سؤال "لو حياتك عبارة عن فيلم هيكون نوعه إيه: رومانسي، كوميدي، تراجيدي، ولا رعب؟"، أجاب المهندس نجيب ساويرس بخيار مختلف، قائلا "أكشن".

جدير بالذكر أن النجمة إلهام شاهين كانت ضيف شرف الحفل، الذي أحيته فرقة أيامنا الحلوة، مقدمة باقة من روائع الطرب والموسيقى المصرية الكلاسيكية، تستحضر ملامح من التراث الموسيقي الذي شكّل وجدان أجيال متعاقبة.