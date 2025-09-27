إيرادات الجمعة.. "درويش" الأول و"روكي الغلابة" يتفوق على "ماما وبابا"

كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 8 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: ضي، ماما وبابا، درويش، روكي الغلابة، الشاطر، أحمد وأحمد، المشروع X، ريستارت، وحققت أمس الجمعة 26 سبتمبر 2025، إيرادات بلغت 2 مليون و968 ألفا و697 جنيها، موزعة على النحو التالي..

درويش



احتل فيلم "درويش" المركز الأول متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، وحقق 797 ألفا و247 جنيها.



"درويش" تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، أحمد عبدالوهاب، محمد شاهين، خالد كمال.



الشاطر



وذهب المركز الثاني لفيلم الشاطر، والذي حقق 778 ألفا و418 جنيها.



"الشاطر" تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، إخراج أحمد الجندي.



ضي.. سيرة أهل الضي



فاز فيلم "ضي .. سيرة أهل الضي" بالمركز الثالث، محققا 653 ألفا و760 جنيها.



فيلم "ضي" بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، وحنين سعيد. تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.



روكي الغلابة



وكان المركز الرابع من نصيب فيلم روكي الغلابة، محققا 348 ألفا و284 جنيها.



"روكي الغلابة" تأليف أحمد الجندي، ندى عزت وكريم يوسف، بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، سلوى عثمان، محمد رضوان، إخراج أحمد الجندي.



ماما وبابا



وحصل على المركز الخامس فيلم "ماما وبابا"، بعد تحقيقه 342 ألفا و434 جنيها.



فيلم ماما وبابا بطولة محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، وئام مجدي، محمد المحمدي، الطفلين خديجة ويزن، إنتاج: محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح، إخراج أحمد القيعي.



أحمد وأحمد



وحصل على المركز السادس فيلم أحمد وأحمد، بعد تحقيقه 28 ألفا و598 جنيها.



"أحمد وأحمد" أشرف على كتابته أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، ومجموعة من الفنانين ظهروا كضيوف شرف، بينهم: طارق لطفي، غادة عبدالرازق، أحمد الرافعي، حاتم صلاح .



المشروع X



وحصل على المركز السابع فيلم المشروع X محققا 10 آلاف و812 جنيها.



المشروع X قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ياسمين صبري.



ريستارت



وجاء فيلم "ريستارت" في المركز الثامن، وحقق 9 آلاف و144 جنيها.



"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا.







