

تصدر اسم النجوم رانيا يوسف وشيماء سيف وإنجي عبدالله، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك خلال 24 ساعة.



رانيا يوسف

تصدرت الفنانة رانيا يوسف، التريند بسبب زيجتها الرابعة من المخرج المنفذ أحمد جمال.



وتعد هذه الزيجة الرابعة لـ رانيا يوسف بعد 3 زيجات هم "المنتج محمد مختار واستمر زواجهما 11 عاما، وكريم الشبراوي واستمر زواجهما لمدة عام ، ورجل الأعمال طارق عزب واستمر زواجهما لمدة 5 سنوات".



وكان برنامج ET بالعربي، أعلن زواج النجمة رانيا يوسف من المخرج المنفذ أحمد جمال، ونشر صورًا تجمعهما عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وأشار إلى أن رانيا يوسف أكدت خبر زواجها من المخرج أحمد جمال.



وكان الثنائي ظهرا الخميس الماضي معا في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد.



وتعاونا الثنائي في أكثر من عمل فني، بينها مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي عُرض في رمضان 2025.



إنجي عبدالله



تصدرت الفنانة إنجي عبدالله، التريند بسبب بعد إعلانها الاصابة بورم في جذع المخ.



وكتبت إنجي عبدالله، عبر حسابها على "فيسبوك": "عدى ٦ شهور بحاول اتعالج للمرة الثانية من ورم في جذع المخ، وهو مش سرطان ، هو ورم حميد ،لكن موجود في اخطر مكان في المخ، للاسف كل الدكاتره في مصر ؛،،وبره مصر ، أساتذة في مجال الأورام والمخ والأعصاب، رفضوا يعالجونى، لانى اخدت كل جلسات الاشعاع والكيماوي المسموح ليا وللمكان الصعب ده سنة ٢٠١٩، وكنت فاكرة خلاص انا تمام ".



وتابعت: "لكن للأسف رجعت لي أعراض اسوأ بكتير من زمان، انا فقدت الإحساس بالجنب اليمين ،وصعوبة في البلع وكهربا في جسمى. كله لما بعمل أي حركه بسيطه حتى لما بحرك عيني، وفي حاجات تانيه كتير، حتى انا رجعت للمستشفى اللي اتعالجت فيها قبل كده ،، بنصيحة من دكتور ، تامر النحاس اللي هو شخصيا رفض يعالجنى، و المستشفى طلبت مني امضي إقرار ، اني مسئولة تماما عن كل اللي ممكن يحصل لي لو اتعالجت ، طبعا مشيت من الخوف".



وأضافت: "دلوقتي أنا مع الدكتور الوحيد اللي وافق انه يجرب علاجات خفيفة تلطيفية لمحاولة تحسين جودة الحياة مع انتظار معجزة، انا مش بحاول اتعالج علشان متمسكة بالحياة انا بس تعبانه جدا بقالي كتير، وبدعي ربنا بحاجه واحده بس.. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.. الشخص اللي واقف جنبي وبيساعدني ان اعمل ابسط الحاجات اليومية اللي خلاص بقت مستحيلة إني اعملها لوحدي هي اختي اللي عندها ورم في الرئة والمخ مرحلة رابعة، وكنت فاكرة إن أنا اللي هخلي بالي منها، أنا حالتي بتتأخر كل شوية، والمرة دي شفت حاجات صعب اني حتى أوصفها، أنا راضية بقضاء ربنا الصعب أوي أوي ليا ولأختي، لكن الحياة بجد صعبة جدا ومفاجئتها أصعب، أدعولي".



شيماء سيف



تصدرت الفنانة شيماء سيف، التريند بسبب أنباء انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر وإلغاء متابعتها له.



وفوجئ جمهور شيماء سيف قيامها بإلغاء متابعة كارتر على حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل، بعد ساعات من أنباء حول انفصالهما بسرية تامة للمرة الثانية بعد أشهر قليلة من عودتهما.



وأعلنت الفنانة شيماء سيف انفصالها عن زوجها محمد كارتر لأول مرة مطلع العام الجاري، وكتبت رسالة عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستجرام أعلنت فيها الانفصال الرسمي، ليعودا مجددا بعد تدخلات من فنانين بالوسط الفني.



يذكر أن، آخر مشاركات شيماء سيف الفنية كانت بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.