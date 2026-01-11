مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

الله على جمالك.. 14 صورة لزوجة عواد والجمهور يعلق

كتب : مصراوي

02:43 ص 11/01/2026
  • عرض 14 صورة
القاهرة - مصراوي

شاركت الإعلامية حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك الحالي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة صور جديدة لها.

وظهرت حنين وهي داخل استديو الزمالك، خلال برنامجها الإذاعي، حيث تفاعل معها العديد من المتابعين، مشيدين بجمالها وأناقتها.

وتعمل الإعلامية حنين خالد مذيعة بإذاعة "راديو الزمالك"، التي تحظى بنسبة متابعة واسعة بين جماهير القلعة البيضاء.

ويذكر أن تزوجت حنين خالد من محمد عواد عام 2017، حيث بدأت الظهور في مناسبات النادي عقب انتقال عواد رسميا إلى الزمالك عام 2019.

موعد مباراة الزمالك وزد

ويلاقي نادي الزمالك نادي زد اليوم في مباراة تقام ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك في الساعة 5 مساء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

