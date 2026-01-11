"مش بنخاف".. أول رد فعل من عمر مرموش بعد فوز مصر على كوت ديفوار

القاهرة - مصراوي

شاركت الإعلامية حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك الحالي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة صور جديدة لها.

وظهرت حنين وهي داخل استديو الزمالك، خلال برنامجها الإذاعي، حيث تفاعل معها العديد من المتابعين، مشيدين بجمالها وأناقتها.

وتعمل الإعلامية حنين خالد مذيعة بإذاعة "راديو الزمالك"، التي تحظى بنسبة متابعة واسعة بين جماهير القلعة البيضاء.

ويذكر أن تزوجت حنين خالد من محمد عواد عام 2017، حيث بدأت الظهور في مناسبات النادي عقب انتقال عواد رسميا إلى الزمالك عام 2019.

