كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة نرمين الفقي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة ظهرت بها على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان الغردقة السينمائي في دورته الثالثة هذا العام.

ونشرت نرمين، الفيديو الذي ظهرت فيه مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مع الأستاذ المحترم رئيس مهرجان الغردقة محمد الباسوسي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور: "أحلى واحدة في الكون، ايه الجمال ده، ملكة جمال، فستان جميل، أحلى فستان بالمهرجان".

وأقيم حفل افتتاح المهرجان، مساء الخميس، بحضور نخبة من الفنانين بينهم نرمين الفقي، أحمد وفيق، وعبير صبري، فيما من المقرر تكريم محمد ممدوح "تايسون"، غادة عادل، ونيكول سابا. ويقدّم الحفل الإعلامية إنجي علي والفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين.

وتستمر فعاليات المهرجان في دورته الثالثة خلال الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة نحو 52 فيلمًا في مسابقات الأفلام الطويلة، القصيرة، وأفلام الطلبة.