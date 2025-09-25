شيماء سيف تظهر بإطلالة نحيفة وفستان يبرز رشاقتها والجمهور يعلق (صور)

"حلم تحقق"..أول تعليق من أنغام بعد حفلها على مسرح رويال ألبرت هول في لندن

شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت "شيماء" في الصور مرتدية فستان أنيق أبرز رشاقتها وظهرت خلالها بإطلالة نحيفة.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك يا قمر، جميلة الجميلات، ما شاء الله عليكي، إيه الحلاوة والرشاقة دي، خسيتي يا شيماء".

وكانت شيماء سيف، قالت في تصريحات تلفزيونية سابقة ببرنامج "كلام الناس"، إنها أجرت عملية تكميم للمعدة بسبب معانتها مع وزنها الزائد، مضيفة: "رجلي بدون سابق انذار غدرت بيا ومش قادرة اتني ركبتي وبطلع سلمة وبصرخ من الوجع، وقد كان روحت وعملت عملية التكميم وكانت سبب في نزول وزني 50 كيلو".

اقرأ أيضا:

عمرو أديب يعلّق على واقعة اعتداء أحمد الفيشاوي عليه: "ماكنش في حالته العقلية الجيدة"

قبل 27 سنة.. منى زكي تتألق في صور نادرة وسط جمهورها