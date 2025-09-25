نجل غادة عادل يخطف الأنظار في أحدث ظهور له بالغردقة (صورة)

قبل 27 سنة.. منى زكي تتألق في صور نادرة وسط جمهورها

خطف عبدالله نجل الفنانة غادة عادل الأنظار في أحدث ظهور بمدينة الغردقة، ونشرت الإعلامية بوسي شلبي الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ومن المقرر تكريم الفنانة غادة عادل الليلة في حفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب بدورته الثالثة، والذي يقام خلال الفترة من 25 حتى 30 سبتمبر الجاري، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي.

يُذكر أن غادة عادل تستعد لطرح أحدث أفلامها بعنوان "فيها إيه يعني؟"، والمقرر عرضه في دور السينما يوم 1 أكتوبر المقبل، ويشاركها البطولة عدد كبير من الفنانين من بينهم ماجد الكدواني وآخرون.

كما تشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"، المعروض حاليًا عبر شاشة قناة ON، والذي يحقق تفاعلًا جماهيريًا واسعًا.

