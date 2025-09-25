إعلان

نجل غادة عادل يخطف الأنظار في أحدث ظهور له بالغردقة (صورة)

كتبت- نوران أسامة:

02:15 م 25/09/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    غادة عادل ونجلها عبدالله
  • عرض 4 صورة
    غادة عادل
  • عرض 4 صورة
    غادة عادل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطف عبدالله نجل الفنانة غادة عادل الأنظار في أحدث ظهور بمدينة الغردقة، ونشرت الإعلامية بوسي شلبي الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ومن المقرر تكريم الفنانة غادة عادل الليلة في حفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب بدورته الثالثة، والذي يقام خلال الفترة من 25 حتى 30 سبتمبر الجاري، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي.

يُذكر أن غادة عادل تستعد لطرح أحدث أفلامها بعنوان "فيها إيه يعني؟"، والمقرر عرضه في دور السينما يوم 1 أكتوبر المقبل، ويشاركها البطولة عدد كبير من الفنانين من بينهم ماجد الكدواني وآخرون.

كما تشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"، المعروض حاليًا عبر شاشة قناة ON، والذي يحقق تفاعلًا جماهيريًا واسعًا.

اقرأ أيضًا:

بملابس سباق.. محمود البزاوي يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

"المنبر" لـ أحمد عبد العال يُمثل مصر في الإسكندرية السينمائي الدولي

"عملاق الماريونيت".. أحمد السقا يحيي ذكرى رحيل والده بكلمات مؤثرة

روجينا تخطف الأنظار بفستان ساحر بأحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق (صور)

رحمة أحمد فرج تنشر صورة من داخل المستشفى ونص رسالة ابنها لها

غادة عادل نجل غادة عادل الغردقة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بتفاهم أمريكي.. الجامعة العربية: نناقش تشكيل قوة استقرار عسكرية في غزة
"عمل المرافقين" .. قرار سعودي مهم يخص الوافدين